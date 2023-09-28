В Перми пройдет региональный чемпионат по плаванию

С 4 по 5 октября 2023 года в пермском спорткомплексе «Олимпия» пройдет Чемпионат Пермского края по плаванию. Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» поддержит состязания в рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту».

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За призы соревнований будут бороться мужчины 2008 г.р. и старше, а также женщины 2010 г.р. и старше с уровнем подготовки не ниже третьего спортивного разряда. Заплывы пройдут на дистанциях от 50 до 1 500 метров во всех дисциплинах, которые входят в олимпийскую программу: в брассе, баттерфляе, на спине, в вольном стиле и комплексном плавании. В общей сложности будет разыграно 34 комплекта наград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Горшков Фото: Владимир Горшков

К участию допускаются спортсмены Пермского края в составе команд городов и спортивных клубов. Участники имеют право стартовать не более чем в трех индивидуальных видах программы, кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и мастера спорта международного класса — в пяти видах.

Официальное открытие соревнований состоится 4 октября в 11:50. Сразу после него с полудня пройдут следующие заплывы: 100, 400 и 800 метров вольным стилем, 50 и 200 метров баттерфляем, 50 и 200 метров на спине, 100 метров брассом и 200 метров комплексным плаванием. На 5 октября с 12:00 запланированы дистанции: 50, 200 и 1 500 метров вольным стилем, 50 и 200 метров брассом, 100 метров баттерфляем и на спине, а также 400 метров комплексным плаванием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Горшков Фото: Владимир Горшков

По итогам соревнований руководство Федерации плавания Пермского края сформирует сборную команду региона для выступления на состязаниях Приволжского федерального округа. Они пройдут в Саранске с 30 октября по 2 ноября 2023 года.

Организаторы Чемпионата Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».

Прямая трансляция соревнований будет организована в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Youtube.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь