Трех краснодарцев осудили за оборот фальшивых купюр

В Краснодаре признали виновными трех мужчин, которые расплачивались купленными в интернете пятитысячными купюрами. Обвиняемых осудили по ч. 1 ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным следствия, в декабре 2021 года Валентин Дикий, Сергей Тихий и Арман Макарян за 14 тыс. руб. купили в интернете у неустановленного лица пять фальшивых купюр достоинством по 5 тыс. руб. каждая. Фальшивки подсудимые забрали из тайниковой закладки. Мужчины расплачивались ими в магазинах, получая сдачу настоящими деньгами.

Вину в суде признал только Валентин Дикий, остальные заявили, что якобы не знали о поддельности купюр, но суд это не убедило. Теперь двое из них проведут в колонии общего режима 1 год и 10 месяцев, третий — два года. Приговор вступил в законную силу.

Георгий Ефименко

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