Набиуллина: рубль был бы слабее при сохранении ставки 7,5–8,5%

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что если бы Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5–8,5%, то рубль сейчас был бы еще более слабым. Она также выступила против изменения цели по инфляции в 4%.

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«Мы повысили ключевую ставку, да, это не дает такой импульс, как когда у нас полностью было открыто движение капитала. Но если бы у нас сейчас ставка оставалась 7,5–8,5%, курс был бы гораздо более слабым»,— сказала госпожа Набиуллина на Московском финансовом форуме (цитата по ТАСС).

Глава ЦБ выступила против изменения цели по инфляции. По ее мнению, при цели выше 4% происходит «разброс цен и тем больше могут вырасти цены». Она отметила, что чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам. Госпожа Набиуллина также уверена, что инфляция будет снижаться и достигнет цели в 4%.

Министр экономики Максим Решетников ранее на этой неделе предложил обсудить идею системы валютного контроля в отношении трансграничных рублевых и валютных платежей. ЦБ официально отверг идею «мембран» между внешним и внутренним рублевыми рынками.

Подробнее о дискуссии — в материале «Ъ» «Выход в открытый осмос».

Леонид Уварчев