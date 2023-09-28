Больше 1,2 млрд рублей направили в Удмуртии на лекарственное обеспечение

В Удмуртии по итогу восьми месяцев 2023 года больше 10,5 тыс. жителей, перенесших так называемые «сосудистые катастрофы», получили препараты. Всего выписано 69,6 тыс. рецептов на сумму более 117 млн руб. Это на 20% больше объема за прошлый год, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Дополнительно за счет средств регионального бюджета обеспечили 1,6 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Общая сумма составила 11,5 млн руб. Всего же с начала года на лекарственное обеспечение всех категорий пациентов направлено более 1,2 млрд руб.