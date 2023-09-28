Расходы бюджета Нижегородской области увеличены на 2,4 млрд рублей

Законодательное собрание Нижегородской области поддержало поправки в бюджет региона на 2023 год. Доходы и расходы увеличены на 2,4 млрд руб., до 288,6 млрд руб. и 333,3 млрд руб. соответственно. Дефицит остался прежним — 44,7 млрд руб.

Дополнительные средства направят на лекарства для льготников (500 млн руб.), ремонт медучреждений в 2024 году (114 млн руб.), закупку оборудования для областной детской клинической больницы (97,1 млн руб.). Еще 200 млн руб. правительство выделит на льготные займы для промышленных предприятий на импортозамещающие и инвестиционные проекты.

Елена Ковалева