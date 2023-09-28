Дело учредителя Кагальницкого молокозавода вернули прокурору

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вернул прокурору уголовное дело бывшего владельца Кагальницкого молокозавода Виталия Кизявки о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Соответствующий судебный акт опубликован в картотеке суда.

Как указано в постановлении, прокурор на предварительном слушании попросил суд изменить квалификацию на более мягкую и прекратить уголовное преследование в связи с истечением сроков давности. Однако Виталий Кизявка, не признавший вину, выступил против закрытия дела с формулировкой, предложенной гособвинителем. В итоге суд вернул дело прокурору из-за ошибок, допущенных при составлении обвинительного заключения.

О том, что в отношении учредителя Кагальницкого молокозавода Виталия Кизявки возбуждены уголовные дела о мошенничестве и отмывании средств, стало известно в 2018 году. По версии следствия, в 2012–2013 годах он вместе с экс-гендиректором предприятия Дмитрием Фандиенко похитил 819 млн руб. кредитных средств, предоставленных заводу МТС-банком. Кроме того, Кизявку обвиняли в том, что в 2012–2014 годах он совершил сделки по отмыванию 196 млн руб.

В декабре 2022 года Виталий Кизявка получил шесть лет колонии общего режима. Предприниматель обжаловал приговор. Ростовский областной суд отправил дело об отмывании средств на повторное рассмотрение, а также сократил наказание предпринимателя до пяти лет колонии. При повторном рассмотрении дело возвращено прокурору.

Кагальницкий молокозавод начал работу в 2003 году и стал одним из крупнейших переработчиков молока в Ростовской области. Предприятие выпускало продукцию под некогда популярной в регионе торговой маркой «На лугу». В августе 2014-го, после того как МТС-банк потребовал от владельцев предприятия возврата более 750 млн руб. кредитных средств, предприятие было объявлено банкротом. В апреле 2017 года банкротившийся молокозавод перешел в собственность МТС-банка. В настоящее время предприятие не работает.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «''На лугу'' нашлось место делу о мошенничестве».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону