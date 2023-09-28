Семь микрорайонов и две улицы остались без холодной воды в Липецке

Из-за прорыва водопровода диаметром 600 мм на пересечении улиц Гагарина и Циолковского в Липецке семь микрорайонов и две улицы остались без холодной воды. Об этом сообщила мэр Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.

Глава города уточнила, что коммунальная авария произошла в результате действий подрядной организации. Для ее устранения на место выехали три бригады специалистов «РВК-Липецк» и девять спецмашин.

Госпожа Уваркина предупредила горожан о возможном повышении мутности воды после окончания работ. О подвозе воды не сообщается.

Алина Морозова

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