Четыре района области не получили паспорт готовности к отопительному сезону

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

В Ярославской области четыре района не имеют на настоящий момент паспорт готовности к отопительному сезону, однако из них только Переславль-Залесский точно не получит его в этом году. Об этом на заседании правительства области сегодня сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в списке недостатков Переславля-Залесского отсутствие у поставщиков теплоэнергии ООО «МЭС» и ООО «Экопетровск» лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов.

«По Переславлю ситуация тяжелая. Нам из нее выходить года два не меньше»,— сказал господин Евраев. По словам министра ЖКХ Алексея Рябченкова, в городе не успевают отремонтировать трубу главной городской котельной после обрушения в марте 2023 года

В Рыбинске паспорт готовности не позволяют получить неработоспособность резервного топливного хозяйства ООО «Рыбинская генерация» и эксплуатация «Рыбинской генерацией» оборудования без проведения мероприятий по продлению срока эксплуатации. К другим районам, которые еще не получили паспорт готовности, у господина Евраева также возникли вопросы. В их числе Тутаевский и Некрасовский районы.

В Тутаеве АО «Тутаевская ПГУ» сдало необходимые документы в Ростехнадзор и после получения ответа их направят на получение лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов и эксплуатацию оборудования без проведения мероприятий по продлению срока эксплуатации. По словам главы Тутаева Ольги Низовой, вопрос будет решен в ближайшие две недели. Но губернатор поручил министру ЖКХ Алексею Рябченкову связаться с Ростехнадзором для выяснения, будут ли замечания по документам «Тутаевской ПГУ» или нет. Для этого запланирована встреча, которую должны провести до 15 октября.

В Некрасовском районе продолжает оставаться нерешенным вопрос с бывшей котельной Минобороны в Бурмакино. На котельную по-прежнему нет лицензии. По словам главы Некрасовского района Павла Кулакова, документы сдали в Ростехнадзор. Район планирует получить акт готовности к отопительному сезону, а задачу максимум ставит — паспорт.

«По Бурмакино у нас сложности с земельным участком: это земля Минобороны. Сейчас ведется работа по переводу земельного участка в границы населенного пункта. Есть серьезные сомнения, что в этом году удастся перевести»,— сказал господин Кулаков.

«Если у нас земля не будет переведена, мы никогда паспорт готовности не получим в Некрасовском районе? Какое это имеет отношение к безопасности и к обеспеченности необходимыми ресурсами жителей? Я не понимаю, в чем проблема у вас получить паспорт готовности. Задача стояла – всем получить паспорт готовности. Недопустимо работать без паспорта готовности»,— спросил Михаил Евраев.

Губернатор поручил министру ЖКХ довести три района до получения либо акта, либо паспорта готовности к отопительному сезону.

Алла Чижова