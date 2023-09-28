Кандидатов на пост мэра Чайковского определят 20 ноября

Сегодня на заседании Чайковской городской думы депутаты определили дату проведения конкурса по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета. Как сообщает телеграм-канал совета представительных органов Пермского края «На местах», конкурс пройдет 20 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Суханова Фото: Ирина Суханова

Прием документов от кандидатов будет осуществляться с 9 октября по 8 ноября. Далее будет этап документальной проверки. В конкурсную комиссию от Чайковского вошли спикер думы Михаил Шубин, депутаты Равиль Гараев, Максим Девятов, Ольга Семенова, Светлана Анисимова, а также руководитель аппарата администрации Чайковского Анастасия Треногина. Вторая половина комиссии формируется властями Пермского края. После этого комиссия выберет двух кандидатов. Они представят свои программы развития города депутатам, которые после этого выберут мэра.

Действующий глава Чайковского Юрий Востриков работает на муниципальной службе с 2005 года. Тогда он впервые стал главой Чайковского городского поселения, победив на прямых выборах. В 2008 году господин Востриков переизбрался на второй срок, а в 2014-м возглавил Чайковский муниципальный район. На этой должности он курировал объединение поселений в единый городской округ. После этого, в 2018 году, местные депутаты выбрали господина Вострикова руководителем реорганизованного муниципалитета. Отметим, что глава смог удержать власть, несмотря на потерю «Единой Россией» большинства в думе — по итогам выборов 2018 года большинство думцев составляли депутаты от КПРФ и ЛДПР. В этом году ситуация изменилась: по итогам выборов, проходивших с 8 по 10 сентября, «Единая Россия» получила 21 мандат из 25 вакантных.