На Кубани грантовая поддержка НКО в 2023 году превысила четверть миллиарда рублей

На Кубани в 2023 году грантовая поддержка НКО по отношению к прошлому году увеличилась на 10% и достигла 256,7 млн руб. Об этом директор АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края» Ольга Макаренко рассказала на круглом столе «Развитие культуры благотворительности в Краснодарском крае», прошедшем в ИД «Коммерсантъ Кубань — Черноморье». Эксперт отметила: по объему грантовой поддержки некоммерческого сектора Краснодарский край входит в пятерку лидеров среди регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

«В связи с тем, что число некоммерческих организаций в нашем регионе ежегодно растет, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев увеличивает фонд грантовой поддержки и грантов губернатора Кубани. В 2021 году такую поддержку получили 67 проектов НКО на общую сумму 86,2 млн руб., в 2022 году победителями были признаны 206 проектов на сумму 232,7 млн руб., в 2023 году — 109 проектов НКО на сумму более 90 млн руб. Всего в текущем году планируется освоить 256,7 млн руб. Растет заинтересованность некоммерческого сектора, а значит, увеличивается и число благополучателей в рамках общественно полезных проектов»,— подчеркнула Ольга Макаренко.

В 2023 году Центр развития гражданского общества уже организовал два грантовых конкурса из четырех запланированных. Приняты заявки на Третий конкурс грантов губернатора Кубани, проводится их экспертная проверка. Победителей конкурса определят в октябре. Средний размер гранта варьируется от 500 тыс. до 1,5 млн руб.

По словам Ольги Макаренко, НКО участвуют не только в грантах губернатора Кубани, но и в конкурсах Фонда президентских грантов и таким образом привлекают средства в муниципальные образования для решения социальных проблем. По итогам Второго конкурса 2023 года Фонда президентских грантов в край привлекли 55 млн руб.

«Такие победы свидетельствуют об уровне наших организаций, об их ресурсах и способности реализовывать общественно полезные программы. Это патриотическое воспитание, поддержка и адаптация детей с ментальными нарушениями или ОВЗ, забота о животных и многое другое. Все проекты проходят серьезную экспертную проверку»,— отметила госпожа Макаренко.

Руководитель управления репутации ГК «ТОЧНО» Нинель Бобрусь отметила, что сотрудничество с НКО помогает бизнесу правильно организовать системную благотворительную деятельность. «Сотрудничество с фондом "Край Добра" показало пример того, как должна быть организована благотворительность, в частности, что необходимо определить для направления помощи. Для себя мы выбрали три ключевых направления социальной деятельности компании. Первое — продвижение духовности в Краснодарском крае, мы строим храмы. Второе — поддержка семьи и детства, мы помогаем талантливым ребятам. И третье направление — это развитие детского и юношеского спорта на Кубани»,— рассказала госпожа Бобрусь.

Маргарита Синкевич

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