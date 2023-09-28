Астраханская область подписала соглашение о сотрудничестве с Газпромбанком

Вице-губернатор Астраханской области Олег Князев и первый вице-президент Газпромбанка Алексей Попович подписали договор о сотрудничестве субъекта РФ с финансовой структурой, сообщили в пресс-службе главы региона.

В частности, стороны намерены наладить банковское обслуживание сотрудников бюджетных учреждений, и лизинг необходимого области оборудования.

Партнерство «благоприятно повлияет на социально-экономическое развитие региона», уверены чиновники.

Никита Маркелов

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