Белгородэнерго обеспечил мощностью новый музейный комплекс в память о героях-чернобыльцах

Филиал «Россети Центр» - «Белгородэнерго» завершил строительство электросетевой инфраструктуры для нового Культурно-просветительского центра в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС, строительство которого ведется в Волоконовском районе в рамках нацпроекта «Культура». Максимальная присоединенная мощность учреждения составит 171 кВт.

Фото: Белгородэнерго

Возводить музей начали в посёлке Волоконовка 2021 году по решению Общественной палаты и Союза «Чернобыль» России. Площадь двухэтажного здания превышает 600 квадратных метров. Кроме выставочного зала, здесь будут располагаться смотровые террасы, буфет и административные помещения. Экспозиция будет включать не только реальные, но и виртуальные объекты. Основными объектами потребления станут системы освещения, вентиляции, кондиционирования, слаботочные системы, амфитеатр, противопожарные системы и насосная установка.

Для электроснабжения музея энергетики проложили несколько участков воздушных и кабельных линий электропередачи общей протяженностью больше километра, установили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВт, оборудованную устройствами телеметрии с передачей информации в Центр управления сетями «Белгородэнерго», реконструировали оборудование на основном и резервном центрах электроснабжения.

«Участие в этом значимом для Белгородской области проекте накладывает особую ответственность, поскольку возводится музейный комплекс в память о людях, проявивших личное мужество и отвагу при ликвидации последствий атомной катастрофы. В работе задействовано много неравнодушных людей, настоящих профессионалов. Наша задача – своевременно и качественно обеспечить центр электроснабжением, чтобы он как можно скорее стал центром патриотического воспитания и точкой притяжения для всех, кто интересуется историей нашей страны», – отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.