В Мелеузовском районе в аварии погибли два человека

Сегодня в одиннадцатом часу дня на 11 км трассы Зирган-Нордовка около деревни Дмитриевка Мелеузовского района столкнулись Lada Granta под управлением 62-летнего водителя и встречный ВАЗ-2107, за рулем которого находился 72-летний мужчина. В результате аварии погибли водитель Granta и 75-летний пассажир ВАЗ, его водитель с тяжелыми травмами госпитализирован.

На место происшествия выехал заместитель Мелеузовского межрайонного прокурора Ирек Афлятунов, сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

Майя Иванова

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