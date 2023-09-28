Куда сходить в Ижевске в эти выходные 30 сентября и 1 октября

В эти выходные, 30 сентября и 1 октября, в столице Удмуртии жителей ждут детективный спектакль «Инспектор на десерт», премьеры американских фильмов, вокруг которых не утихал ажиотаж, а также выступления рок-групп. Кроме того, гости и жители города смогут увидеть, как работает региональное отделение Банка России, а также оценить работы современных художников. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сообщает пресс-служба Государственного русского драматического театра Фото: сообщает пресс-служба Государственного русского драматического театра

Какие состоятся спектакли

В Государственном национальном театре Удмуртии в субботу, 30 сентября, пройдет спектакль «Царевна-Лягушка» (0+). В основе сюжета известная сказка про трех братьев, которые пускали стрелы, чтобы выбрать себе невесту. Одна из них угодила в болото, а подобрала ее лягушка-квакушка. Показы пройдут в 10:30 и 13:30. Стоимость билетов начинается от 350 руб.

В Государственном русском драматическом театре Удмуртии 29 и 30 сентября в 11:00 пройдет спектакль «Кентервильское привидение» (12+). История расскажет о привидении в замке, которого никто не боится, более того — устраивают всякие каверзы, издеваются и насмехаются? Представители нового прогрессивного общества напрочь отказываются верить во всякую мистику. Привидению пришлось бы совсем худо, если бы не Вирджиния, которая подарила ему свою дружбу. Стоимость билетов — 400 руб.

В воскресенье, 1 октября, в 18:30 драмтеатр представит спектакль «Инспектор на десерт» (18+). Триллер в двух следственных действиях расскажет про инспектора, который приезжает в поместье, чтобы расследовать несчастный случай. Или все же убийство? Оказавшись в окружении пяти женщин, очень скоро он понимает, что каждая из них ему лжет. Стоимость билетов начинается от 660 руб.

Где пройдут концерты и выступят группы

В Национальной библиотеке Удмуртии в пятницу, 29 сентября, в 18:00 состоится литературный концерт, посвященный 100летию поэта, переводчика и прозаика Расула Гамзатова (12+). Гости познакомятся с биографией и творчеством поэта, а также увидят фрагменты интервью и уникальные фотографии. В ходе концерта декламатор Сергей Елхов прочтет стихи поэта на русском языке, а сотрудники библиотеки — на удмуртском. Вход свободный, однако необходима предварительная запись.

В клубе «Свет» 30 сентября выступит московская группа «Труд» (18+). Коллектив исполняет русский рок, состоящий из теплого звука синтезаторов и холодных рваных гитарных мелодий. Начало в 19:00, стоимость билетов — 600 руб.

30 сентября в BARROCK выступит группа из Тольятти «ENDLESS FORMS», которая исполнят хиты группы «Nightwish» (16+). Шоу затронет все эпохи, от старой эры до новых песен. Стоимость билетов — от 300 руб.

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Где обменять книги и провести тематический вечер

В штабе «Лифт» в Ижевске в субботу, 30 сентября, завершится традиционный книгообмен (0+). Жители, у которых накопилось много книг, смогут обменять их на другие. Единственное условие — хорошее состояние. Вход свободный.

В этот же день в «Хорошем месте» состоится квиз по аниме (16+). Участников ждут вопросы по любимым произведениям и фотографии в специальной аниме-комнате, а также призы. Для участия принимаются команды в составе 4-5 человек. Начало — в 17:00, стоимость — 500 руб.

В эту субботу в отделении Банка России в Ижевске состоится День открытых дверей (14+). Для гостей будут работать интерактивные площадки, в том числе мастер-класс по проверке подлинности банкнот, историко-финансовый квиз, викторина по финансовой безопасности и интеллектуальная игра «Финансовый баттл». Старших школьников и студентов приглашают на лекцию «Что такое Банк России», где детям расскажут, чем он занимается и почему называется «банком банков». Посетители лекции «Выбираем финансовые услуги грамотно» также разберутся в многообразии финансовых инструментов. Посетить День открытых дверей можно по предварительной записи, а при себе обязательно необходимо иметь паспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Национальной библиотеки Удмуртии Фото: пресс-служба Национальной библиотеки Удмуртии

Какие будут работать выставки

В столице Удмуртии в Музее искусств проходит выставка «Что останется после меня» (16+). Здесь будет работать проект, реализованный совместно с посольством Музея современного искусства ZAMAN. На выставке представлены 40 произведений от 20 современных художников: живопись и графику, трехмерные объекты, фото- и видео-арт из собрания создателя Музея современного искусства ZAMAN Марата Ахметшина, а также работы из коллекций авторов.

В Национальной библиотеке Удмуртии до 16 октября будет работать передвижная выставка заслуженного художника России Александра Шилова «Наша родина Россия» (12+). В Ижевске представлено 17 работ. Главная идея проекта — продолжить традицию передвижных выставок, донести произведения искусства, посвященные стране. На выставке представлены картины, содержащие природу разных уголков России: от Дагестана до Челябинской области. Вход свободный.

Какие премьеры посмотреть

27 сентября в Удмуртии стартовала премьера американской драмы «Оппенгеймер» (16+). В центре сюжета окажется история жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.

Российский биографический фильм «Финт Боброва» расскажет о взлетах и падениях, достижениях и упущениях советского хоккеиста и тренера Всеволода Боброва (12+). Герой картины был олимпийским чемпионом, а также единственным в истории капитаном сборной, выступавшим как на летних, так и на зимних Олимпийских играх.

В центре российской драмы «1993» (16+) окажется обычная московская семья. Муж и жена работают в аварийной службе и оказываются по разные стороны баррикад во время октябрьского конституционного кризиса.

В американском фильме ужасов «Заклятие. Зло внутри» действие происходит в пригороде (18+). Девушке-подростку придется столкнуться со странным поведением своей подруги, которая стала жертвой преследования сверхъестественных сил.

Подготовила Софья Лямина