СКР возбудил дело по факту поджога охранника в ТЦ «Иремель»

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам покушения на убийство с особой жестокостью общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «д», «е» «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба республиканского управления СКР. В совершении преступления подозреваются двое иностранных граждан 28 и 30 лет, отметили в ведомстве. По данным «Ъ-Уфа», полученным от источника в правоохранительных органах, задержанные — Илюзбек Ходжаев и Азизхон Юнусов.

По данным следствия, ночью 28 сентября охранники бара Meet Point, расположенного в ТЦ «Иремель» на улице Менделеева в Уфе, отказали подозреваемым во входе в заведение, посчитав, что гости находятся в состоянии опьянения. В отместку, подозреваемые, набрав на АЗС бензин в некую емкость, вернулись к бару, где «облили одного из охранников и само заведение горючей смесью и подожгли».

По сообщению управления СКР, сотрудники заведения «сумели самостоятельно ликвидировать возгорание».

Подозреваемые попытались скрыться, но, по словам официального представителя МВД России Ирины Волк, были задержаны сотрудниками УМВД по Уфе «в кратчайшие сроки». «Установлено, что они находились на территории нашей страны незаконно»,— добавила Ирина Волк. Полицейские, по словам источника, установив личности подозреваемых, узнали, что они имели на руках билеты на рейс Уфа-Москва. В уфимском аэропорту их задержали.

«В ходе расследования будут проверены правовые основания пребывания иностранных граждан на территории России, а также полнота принимаемых мер контроля за соблюдением миграционного законодательства со стороны должностных лиц подразделений по вопросам миграции»,— отметили в пресс-службе СКР по Башкирии.

Олег Вахитов

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