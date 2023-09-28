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Саратовская область стала второй по числу жалоб главе СКР Александру Бастрыкину

Жители Саратовской области подали 984 жалобы председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, сообщают в информационном центре федерального ведомства. Первое место заняла Москва (1,6 тыс. обращений), третье место оказалось за Челябинской областью (134 обращения). На четвертой строке оказалась Московская область (33 жалобы).

В информационном центре отмечают, что большинство писем касаются проблем участников СВО и их семей.

Помимо того, главе СКР рассказывают о социальных проблемах, проблемах долевого строительства и нарушении жилищных прав.

Никита Маркелов

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