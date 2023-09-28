На Кубани число некоммерческих организаций приблизилось к семи тысячам

На Кубани число НКО почти достигло семи тысяч. Это на 7% больше, чем было в регионе два года назад. Такие данные привела директор АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края» Ольга Макаренко в ходе круглого стола «Развитие культуры благотворительности в Краснодарском крае», прошедшем в ИД «Коммерсантъ Кубань — Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Макаренко, директор АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края»

Фото: Евгений Киселев Ольга Макаренко, директор АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края»

Фото: Евгений Киселев

«На территории края в 2021 году было зарегистрировано 6,5 тыс. некоммерческих организаций, в 2022 году — 6,7 тыс. Сейчас на Кубани работает около 7 тыс. НКО, которые готовы сеять добро и улучшать качество жизни своих соотечественников»,— отметила Ольга Макаренко. Директор подчеркнула, что некоммерческие организации играют большую роль в решении социальных проблем региона.

Так, благотворительная организация «Добрый-Юг» уже пять лет работает с молодыми и взрослыми людьми с ментальными нарушениями. «Наша миссия — дать возможность нашим подопечным жить активной социальной жизнью, реализоваться в тех направлениях и сферах, которые им интересны. Для кого-то это физический труд, для кого-то творчество, а для кого-то это просто возможность иметь более широкий круг общения, чем семья»,— пояснила глава фонда Дана Руднева.

Краснодарская краевая общественная организация «Центр поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, "Дети-лучики"» помогает людям с синдромом Дауна. «Недавно начала работать наша "Солнечная школа" — это полноценное общее образование по коррекционной программе. На данный момент в этой школе организованы пять классов, в которых обучаются 40 детей с синдромом Дауна. Другой проект — "Все получится", где мы занимаемся с ребятами 16+, и они тоже активно адаптированы. Мы помогаем молодым людям развивать трудовые навыки, навыки ведения домашнего хозяйства»,— рассказала председатель центра «Дети-лучики» Александра Начарова.

Одним из старейших благотворительных фондов является Российский детский фонд. «Мы ежегодно оказываем помощь гражданам, имеющим детей, и детям, которые нуждаются в нашей помощи. Это оплата операций, организация реабилитации, приобретение средств реабилитации, лекарственное обеспечение, экскурсии, развивающие мероприятия и многое другое. В прошлом году мы предоставили помощь на 20 млн руб., полученных от благотворителей Кубани»,— сообщила председатель Краснодарского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» Людмила Васильева.

В Краснодарском крае некоммерческим организациям оказывается комплексная многоуровневая помощь. Центр развития гражданского общества предоставляет грантовую, информационную, методическую и консультационную поддержку, возможности обучения на семинарах и проведения мероприятий на базе Центра.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram