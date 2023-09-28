Заместитель мэра кузбасского Калтана обвиняется в получении взятки

Следственные органы СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего заместителя главы Калтанского городского округа по обвинению в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК, не позднее апреля 2022 года обвиняемый договорился со своим знакомым, который действовал в интересах руководителя строительной компании, что за вознаграждение окажет содействие в получении разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию здания. Уже летом текущего года заместитель мэра, по версии следствия, получил от строителя безналичный перевод в 200 тыс. руб. за это содействие.

Эту схему выявили совместно сотрудники управления ФСБ по Кемеровской области и следственного управления СК России. Фигуранту предъявлено обвинение, с ним проводятся следственные действия, в его жилище произведен обыск, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Действиям взяткодателя также будет дана надлежащая правовая оценка.

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Игорь Лавренков, Кемерово