После гибели петербуржца от удара током возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после смерти мужчины от удара током в трансформаторной подстанции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело завели по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, тело 39-летнего мужчины обнаружили 27 сентября в районе улицы братьев Вавиловых. Смерть начальника участка одной из коммерческих структур, по предварительной информации, наступила из-за удара током.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельном пожаре в Петербурге на улиец Кораблестроителей, д. 38, который у нес жизнь человека.

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