Четверть населения Саратовской области привита от гриппа

В Саратовской области от гриппа привились порядка 500 тыс. человек, сообщает региональное министерство здравоохранения. Это порядка четверти населения области.

Чиновники утверждают, что по соответствующему показателю регион занял лидирующие показатели среди всех субъектов РФ. Среди причин успеха «высокая сознательность жителей и широкая кампания, которую проводит участковая служба», отмечают в минздраве.

До конца сентября в регион поступит еще 400 доз вакцины из федерального центра. Кроме того, из областной казны выделено дополнительно 54 млн. руб, на которые приобретут еще 320 тыс. единиц препарата.

В общей сложности чиновники планируют привить порядка 60% населения региона.

Никита Маркелов

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