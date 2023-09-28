Омский бизнесмен, убивший предпринимателя, получил 16 лет колонии

В Омской области суд вынес приговор Виктору Пантелееву, обвиняемому в убийстве местного предпринимателя. Как выяснило следствие, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области полковник юстиции Лариса Болдинова.

Обвиняемый после закрытия своего ресторана «Изба», испытывал материальные затруднения. Решив занять 500 тыс. руб., он обратился к знакомому предпринимателю, который занимался производством и продажей мешков. Однако тот отказался дать взаймы. Не получив ожидаемого, бизнесмен из пистолета четыре раза выстрелил в голову знакомого. От полученный ранений тот скончался.

Обвиняемый перенес тело в гараж, замыл следы крови, вырвал домофон с картой памяти и похитил из дома потерпевшего 45 тыс. руб. и ювелирные изделия.

После убийства бизнесмен выкупил заложенный автомобиль, избавился от улик и уехал в Тюмень. Через три дня он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело о разбойном нападении, убийстве с использованием оружия и боеприпасов,а также хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лощения свободы. Кроме того, уточнили в прокуратуре области, суд постановил взыскать с него 3,5 млн руб. в качестве возмещения причиненного морального вреда и материального ущерба супруге погибшего.

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Оксана Павлова