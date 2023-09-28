На конкурс по проектированию колоннады на набережной Белой пожаловались в УФАС

Управление ФАС по Башкирии 29 сентября рассмотрит жалобу Захиджона Тожибаева на конкурс по разработке проекта благоустройства набережной реки Белой с устройством колоннады, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Заказчиком является управление коммунального хозяйства и благоустройства администрация Уфы. Начальная цена контракта — 5,84 млн руб. 27 сентября были подведены итоги закупки. Единственный участник, не названный в протоколе, предложил исполнить его за 5,54 млн руб. Заключение контракта приостановлено из-за жалобы.

Работы необходимо выполнить до 30 ноября. Проектом необходимо предусмотреть, в частности, освещение набережной, доступ к ней маломобильных граждан и устройство колоннады в неоклассическом стиле.

Заявитель считает, что объект закупки не включает работы по выполнению подготовке проектной документации, предусмотренные ГК РФ, а установленные заказчиком требования к участникам закупки в части перечня документов нарушают требования ФЗ «О контрактной системе», указано в жалобе.

Майя Иванова

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