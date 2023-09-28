Средний чек по микрозайму в Удмуртии снизился до 8,5 тысяч рублей в августе

По итогу августа жители Удмуртии брали микрозаймы, средний размер которых составил 8,5 тыс. руб. Это на 2,2% меньше, чем в июле. Как сообщает НБКИ, регион оказался на 27 строчке среди 30 субъектов-лидеров по объемам выданных «займов до зарплаты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России в августе средний размер микрозайма составил 9,42 тыс. руб. При этом показатель снизился на 0,4% впервые после четырех месяцев непрерывного роста. Наибольший размер займа оказался в Москве — 11,82 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 10,67 тыс. руб., Московской области — 10,27 тыс. руб., Ханты-Мансийском АО — 10,09 тыс. руб.

Отметим, что Удмуртия оказалась также в числе субъектов, где средний чек микрозайма сократился наиболее значительно. В этом перечне также находятся Приморский край (2,8%) и Владимирская область (2,1%).