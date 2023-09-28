В Тольятти задержан глава департамента городского хозяйства

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя департамента городского хозяйства администрации Тольятти Максима Кузахметова. Он подозревается в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следователи задержали чиновника. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Следствие установило, что в ноябре минувшего года на территории общего пользования в Тольятти на гражданина рухнуло дерево, и он скончался. Это произошло из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей ответственными сотрудниками.

Как выяснили правоохранители, Максим Кузахметов знал об этом и поручил подготовить подложные документы о том, что «упавшее дерево являлось сухостоем». Его вырубкой занялось МБУ «Зеленстрой».

Таким образом, чиновник «создал условия для привлечения к уголовной ответственности» работников «Зеленстроя» и помог избежать привлечения к уголовной ответственности работников мэрии. В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения.

Одновременно с этим продолжается расследование уголовного дела, ранее возбужденного по ст. 293 УК РФ (халатность) по факту смерти мужчины из-за падения дерева. Оперативное сопровождение по нему осуществляет ГУ МВД РФ по Самарской области.

Георгий Портнов