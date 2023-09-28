В Приморско-Ахтарском районе при опрокидывании машины погиб пенсионер

В Приморско-Ахтарском районе произошло ДТП, в котором погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 27 сентября около 19:00 в районе 7-го км автодороги «Ольгинская — Степная». По предварительным данным, 79-летний водитель Daewoo Matiz превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась.

Водитель иномарки скончался в лечебном учреждении. Его 3-летний пассажир с травмами был госпитализирован. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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