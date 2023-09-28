КНР заинтересовалась созданием склада автозапчастей в Ульяновской области

Китай рассматривает возможность строительства склада автозапчастей для своих автомобилей на территории ПОЭЗ «Ульяновск». Об этом стало известно во время рабочего визита в КНР делегации Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских. Регион представил свой экономический и инвестиционный потенциал на территории зоны высоких технологий Хэфэй. Об этом сообщает правительство Ульяновской области.

«Еще одной темой для переговоров стало сотрудничество в сфере высоких технологий»,— говорится в сообщении.

В июле минувшего года был открыт логистический маршрут из КНР в Ульяновск. По нему контейнерный поезд доставляет оборудование, сырье и компоненты, актуальные для промышленных предприятий региона и соседних субъектов РФ.

Георгий Портнов