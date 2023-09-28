Челябинские силовики потренировались пресекать теракты на железной дороге

В Челябинской области прошло тактико-специальное учение «Сигнал-2023». Сотрудники правоохранительных органов отработали действия по пресечению террористического акта на железнодорожном транспорте, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Учение состоялось с 26 по 28 сентября на территории Карталинского района. В нем участвовали сотрудники регионального и пограничного управлений УФСБ по Челябинской области, ГУ МВД и Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, Следственного комитета, МЧС, ФСИН, ФСО, Росгвардии, а также представители антитеррористических комиссий Челябинской области и Карталинского района.

«В процессе учения отрабатывалось межведомственное взаимодействие по информированию при террористической угрозе и действиям сил и средств оперативного штаба, выделенных для проведения контртеррористической операции»,– сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Действия участников оценивал руководитель учения – начальник УФСБ России по Челябинской области Дмитрий Иванов, а также группа посредников.

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