Займы оформляют машинально

В Удмуртии за январь-август объем выданных автокредитов вырос практически на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В НБКИ отмечают, что это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Также продолжает увеличиваться и средний чек автокредита. В августе он составил 1,2 млн руб. В банках говорят, что чаще всего берут кредит на авто с пробегом, а среди марок преимущественно выбирают Lada и китайские и корейские бренды. По мнению экспертов, драйвером роста являются льготные программы кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в Удмуртии за январь-август 2023 года было выдано автокредитов на общую сумму 9,7 млрд руб., что на 79,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В НБКИ отмечают, что в целом по стране за 8 месяцев достигнут рекордный показатель объемов выдачи автокредитов за всю историю наблюдений. «Рост объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом связан с эффектом низкой базы из-за падения выдачи весной 2022 года. Кроме того, увеличение объемов автокредитования в последнее время также обусловлено возобновлением в начале года госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран. Стоит отметить и рост среднего чека автокредита, который демонстрирует наивысшие значения за последние месяцы»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Средний чек автокредита в республике в августе составил 1,2 млн руб., что на 6,3% больше, чем месяцем ранее.

Господин Волков сказал, что средний чек на покупку автомобиля в стране непрерывно растет с февраля 2023 года, а в августе было зафиксировано очередное рекордное значение показателя.

В региональном отделении ВТБ рассказали, что автокредиты стали драйверами роста розничного кредитования. В первом полугодии банк предоставил жителям региона более 950 кредитов на покупку авто на общую сумму почти 960 млн руб., что в 2,5 раза больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. Портфель автокредитов на 1 июля превысил 2 млрд руб., показав прирост к началу года на 27%. «Мы фиксируем стабилизацию на рынке автокредитования. В первом полугодии наши продажи в этом сегменте поступательно растут от месяца к месяцу. В условиях роста стоимости новых машин продолжает расти средний размер автокредита. По итогам июня в Удмуртии он составил 1,06 млн руб., увеличившись к показателю мая на 28 тыс.»,— рассказала управляющий ВТБ в Удмуртии Екатерина Шумкова.

Наибольшим спросом пользуются машины с пробегом, говорят в региональном ВТБ. В июне доля сделок с участием б/у авто составила 75%, увеличившись на 21 п.п. с начала года.

«С точки зрения марок наибольшей популярностью у клиентов пользуются автомобили Lada — c ними в январе-июне ВТБ проводил около четверти кредитных сделок. Далее в списке следуют Kia с долей в выдачах 8,8%, Omoda — 7,6%, Hyundai — 7,1%. Замыкает топ-5 Changan, впервые вошедший в список лидеров»,— сказала госпожа Шумкова.

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская отмечает, что главный тренд на рынке автокредитования в 2023 году – это увеличение доли подержанных автомобилей. По итогам I квартала 2023 года по сравнению с оформленными кредитами на новые модели банки выдали на 30% больше автокредитов на машины с пробегом.

«Причина, на наш взгляд, связана с общей перестройкой авторынка. Из-за ухода западных производителей в стране развивается параллельный импорт. В результате цены на новые модели резко выросли, а падение курса нацвалюты в 2023-м дополнительно увеличивает стоимость иномарок. Поэтому большинство потребителей переключили внимание на подержанные авто, которые и берут в кредит. Это позволяет людям не увеличивать размер займа»,— отмечает эксперт.

После повышения ключевой ставки ЦБ ставки по автокредитам за квартал прибавили 5-6%. В условиях растущих цен рабочим способом сэкономить на покупке автомобиля остается кредит на подержанную машину, говорит госпожа Андриевская. «С учетом текущей стоимости продуктов любого автопрома, подержанный автомобиль в хорошем техническом состоянии и по адекватной цене — выгодное и разумное решение»,— считает она. Она прогнозирует, что по итогам 2023 года в сегменте автокредитования ожидается исторический рекорд. При отсутствии новых кризисных потрясений рост автокредитования может составить 18-24%.

По мнению доцента департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Исмаила Исмаилова, рост рынка автокредитования является не результатом увеличения количества выдаваемых автокредитов, а повышением среднего чека займа, который достиг рекордных отметок по всей стране. «Средний срок автокредита почти не изменился после роста в 2022 году и составляет чуть больше 5 лет. Дополнительным драйвером роста также выступило возобновление программы льготного автокредитования. Программа нацелена на стимулирование продаж новых автомобилей отечественной сборки. Программа распространяется на автомобили стоимостью до 2 млн руб., а за 2022 год по программе было реализовано более 50 тыс. автомобилей»,— прокомментировал господин Исмаилов. Он добавил, что в текущем года программа была реформирована, и сейчас льготные кредиты выдаются только отдельным категориям граждан, среди которых работники сферы образования, медицинские работники, мобилизованные мужчины, участники СВО и члены их семей.

Основной причиной роста выдачи автокредитов является тот факт, что при постоянно увеличивающейся стоимости авто, заемные средства становятся для большинства покупателей единственной возможностью приобрести машину, говорит кандидат экономических наук Сергей Гатауллин. Он отмечает, что существенный прирост выдачи автокредитов произошел в сегменте авто с пробегом, средняя стоимость которых достигла 1,3 млн руб. «Что касается доступности автокредитов, то следует отметить цикл повышения ключевой ставки продолжаемый ЦБ, автоматически приводящий к удорожанию всей продуктовой линейки кредитных продуктов. Дальнейшая динамика автокредитования будет зависеть от динамики реально располагаемых доходов населения. Минпромторг реализует программы господдержки при покупке автомобилей в кредит. К преимуществам такого инструмента можно отнести возможность адресной поддержки некоторых социальных групп и стимулирование российских производителей, к недостаткам — искусственное смещение потребительского спроса, не выдерживающее конкуренции при отмене госпрограммы»,— рассказал эксперт.

Татьяна Колегова

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