Безработных пензенцев обучат гражданской обороне на дому
Безработных жителей Пензенской области будут учить гражданской обороне и действиям при чрезвычайной ситуации на дому. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства и вступило в силу.
Документ гласит, что неработающим гражданам следует обучиться действовать в условиях военных конфликтов, а также ЧС природного и техногенного характера.
С этой целью жителей региона будут посещать по месту жительства, читать им лекции, беседовать, а также демонстрировать фильмы.
Предполагается, что результатом обучения станет способность неработающего населения надлежащим образом действовать во время сигнала "Внимание всем, а также знание правил эвакуации, а также умение оказывать первую помощь.
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