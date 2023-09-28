Кубань закупит общественный транспорт в Беларуси на 12 млрд рублей

До конца 2024 года власти Краснодарского края планируют закупить в Беларуси 231 единицу общественного транспорта на сумму в 12 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

«До конца следующего года приобретем 90 трамваев и 7 электробусов для Краснодара, 50 автобусов и 9 электробусов для Сочи, 15 троллейбусов для Новороссийска»,— цитирует пресс-служба слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Также к 1 февраля следующего года власти планируют приобрести 60 автобусов МАЗ стоимостью 1,3 млрд руб. Средства на эти цели будут выделены в рамках казначейского кредита

Отмечает, что в таких объемах общественный транспорт власти Краснодарского края еще никогда не закупали.

Анастасия Назарова