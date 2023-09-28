Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кубань закупит общественный транспорт в Беларуси на 12 млрд рублей

До конца 2024 года власти Краснодарского края планируют закупить в Беларуси 231 единицу общественного транспорта на сумму в 12 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

«До конца следующего года приобретем 90 трамваев и 7 электробусов для Краснодара, 50 автобусов и 9 электробусов для Сочи, 15 троллейбусов для Новороссийска»,— цитирует пресс-служба слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Также к 1 февраля следующего года власти планируют приобрести 60 автобусов МАЗ стоимостью 1,3 млрд руб. Средства на эти цели будут выделены в рамках казначейского кредита

Отмечает, что в таких объемах общественный транспорт власти Краснодарского края еще никогда не закупали.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...