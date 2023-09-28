В Ижевске на жителя приходится 2,24 квадратных метра жилья в новостройках

В столице Удмуртии по состоянию на начало сентября в активной реализации находится 1 398 кв. м жилья в новостройках, что в расчете на одного жителя составляет порядка 2,24 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Циан Аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Годом ранее на сентябрь в продаже находилось 1 204 кв. м жилья в новостройках, в расчете на жителя — 1,93 кв. м. Таким образом, объем вырос на 16% за год.

Всего в России в стадии активной реализации находится порядка 106 млн кв. м в новостройках. Год назад аналогичный показатель был на 6% ниже. Строящееся жилье неравномерно распределено по крупнейшим городам. В Новокузнецке на жителя приходится менее 0.1 кв. м в строящихся корпусах, а в Краснодаре более, чем в 60 раз больше.