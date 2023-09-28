Власти Бурятии ослабят запрет на использование БПЛА в регионе
Власти Бурятии намерены ослабить запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), введенный на территории республики в октябре 2022 года. Как сообщает региональный минтранс, соответствующий указ уже подготовлен и вступит в силу со дня опубликования на официальном портале правительства Бурятии.
«Ограничение полетов БПЛА в Бурятии оставят только над объектами топливно-энергетического комплекса и объектами, принадлежащими Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии России. Ограничение не распространяется на аппараты, используемые госорганами, местными властями, а также организациями, выполняющими гособоронзаказ или имеющими договор с органами власти»,— отмечается в сообщении Минтранса.
Снятие запрета связано с поручением президента РФ о развитии беспилотной авиации в России и реализации в ряде пилотных регионов соответствующих мероприятий. В рамках стратегии развития беспилотной авиации России до 2030 года Бурятия станет одной из территорий, где будет «создана полноценная отрасль использования гражданских беспилотников, независимая от импортных технологий производства БПЛА».