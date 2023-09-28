Власти Бурятии ослабят запрет на использование БПЛА в регионе

Власти Бурятии намерены ослабить запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), введенный на территории республики в октябре 2022 года. Как сообщает региональный минтранс, соответствующий указ уже подготовлен и вступит в силу со дня опубликования на официальном портале правительства Бурятии.

«Ограничение полетов БПЛА в Бурятии оставят только над объектами топливно-энергетического комплекса и объектами, принадлежащими Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии России. Ограничение не распространяется на аппараты, используемые госорганами, местными властями, а также организациями, выполняющими гособоронзаказ или имеющими договор с органами власти»,— отмечается в сообщении Минтранса.

Снятие запрета связано с поручением президента РФ о развитии беспилотной авиации в России и реализации в ряде пилотных регионов соответствующих мероприятий. В рамках стратегии развития беспилотной авиации России до 2030 года Бурятия станет одной из территорий, где будет «создана полноценная отрасль использования гражданских беспилотников, независимая от импортных технологий производства БПЛА».

Влад Никифоров, Иркутск