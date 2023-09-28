Арестован участник массовой драки на оптовом рынке в Уфе

Орджоникидзевский райсуд Уфы арестовал 31-летнего Иззатилло Абдукодирова, обвиняемого в покушении на убийство двух человек во время массовой драки на территории оптового рынка (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), до 25 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Происшествие случилось 25 сентября на Садовой улице в Уфе. В нем участвовали уроженцы Узбекистана и Ингушетии. Всего около 20 человек. Шестерых участников конфликта госпитализировали в больницу №13. У одного диагностировали травму головы, второй получил огнестрельные раны. Остальные пациенты поступили с переломами и ушибами в области головы и рук.

Полицейские изъяли с места происшествия гильзы, патроны, пули, палку, три топора, два магазина с патронами и балаклаву. По предварительной версии, поводом для драки стало противостояние между двумя мужчинами из-за женщины.

Иззатилло Абдукодиров был задержан на следующий день.

Венера Хисамова

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