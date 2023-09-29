Denuo — многопрофильная юридическая фирма с офисами в России, Грузии, ОАЭ и Узбекистане.

Команда Denuo насчитывает более 100 опытных юристов и налоговых консультантов. За 30 лет работы на российском рынке — 17 из которых в составе международной юридической фирмы DLA Piper — юристы Denuo успешно реализовали множество трансграничных и российских проектов.

Denuo предоставляет услуги в области корпоративного, антимонопольного, налогового, санкционного, таможенного, транспортного, трудового и финансового права, интеллектуальной собственности, комплаенса, разрешения споров, недвижимости и строительства.

Denuo — единственная российская юридическая фирма в десятке лидеров по количеству M&A-сделок в Центральной и Восточной Европе, согласно Mergermarket. Команда Denuo шестой год подряд возглавляет рейтинг юридических консультантов Mergers.ru по количеству и сумме закрытых M&A-сделок на российском рынке. Компания также является лидером авторитетных юридических рейтингов “Ъ” и «Право-300».