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В Оренбуржье выясняют обстоятельства вынужденной посадки самолета

Под Бугурусланом самолет совершил вынужденную посадку в кукурузном поле. Обстоятельства инцидента выясняет Оренбургская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в Бугурусланском летном училище гражданской авиации в районе аэродрома Бугуруслан-Северный выполнялся учебно-тренировочный полет на самолете Diamond DA-40. Во время полета началась неустойчивая работа двигателя, экипажу пришлось произвести экстренную посадку.

Экипаж воздушного судна не пострадал. Самолет имеет незначительные повреждения в виде разбитого осветительного прибора.

Причины происшествия выясняются.

Андрей Сазонов

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