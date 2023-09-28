Турецкий самолет, выкатившийся с полосы пермского аэропорта, покинул город

Попавший в инцидент на взлетно-посадочной полосе пермского аэропорта Большое Савино самолет Boeing В-737 авиакомпании AnadoluJet вылетел из Перми. По данным Properm.ru, воздушное судно отправилось в аэропорт Стамбула ночью 27 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

В расписаниях пермского и стамбульского аэропортов рейсов между городами не значилось. Самолет вылетел в Турцию предположительно без пассажиров.

Напомним, 22 сентября лайнер авиакомпании AnadoluJet после посадки в аэропорту Большое Савино выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 50 м. На борту находились 174 пассажира, никто не пострадал. В рокуратуре начали проверку инцидента.