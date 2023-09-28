Руководители «Биннофарм Групп» отмечены в ежегодном рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров»

Сразу несколько представителей управленческой команды российской фармацевтической компании «Биннофарм Групп» отмечены в ежегодном рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров», опубликованном газетой «Коммерсантъ».

В блоке фармацевтической отрасли лидерами рейтинга стали: генеральный директор ООО «Биннофарм Групп» Рустем Муратов – в разделе «ТОП-250 высших руководителей» (№1); директор департамента продвижения и продаж Екатерина Славгородская – в разделе «ТОП-100 коммерческих директоров» (№2); финансовый директор Элина Багаутдинова – в разделе «ТОП-100 финансовых директоров» (№1); директор по маркетингу Мария Богомолова – в разделе «ТОП-100 директоров по маркетингу» (№2); директор по персоналу и организационному развитию Татьяна Федченко – в разделе «ТОП-100 директоров по персоналу» (№1); директор по информационным технологиям и автоматизации бизнес-процессов Евгений Зайцев – в разделе «ТОП-50 директоров по информационным технологиям» (№1); директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса Игорь Петров – в разделе «Топ-50 директоров по корпоративному управлению» (№1).

ООО «Биннофарм Групп»