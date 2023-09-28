Жителю Красноярска грозит три года колонии за сожжение цветов на Вечном огне

В Красноярске 38-летнего местного жителя обвиняют в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти, сообщает СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На территории музея «Мемориал Победы» в ночь с 14 на 15 апреля обвиняемый в нетрезвом состоянии сжег возложенные рядом с мемориалом цветы на Вечном огне.

Уточняется, что ранее председателю СК России Александру Бастрыкину был представлен доклад о ходе расследования дела. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Мужчине грозит лишение свободы до трех лет по ч.3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

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Александр Киселев