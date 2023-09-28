Поезд Адлер — Санкт-Петербург столкнулся с грузовиком на переезде

Пассажирский поезд сообщением Адлер — Санкт-Петербург столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes на регулируемом железнодорожном переезде. Южная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

Авария произошла утром 28 сентября на пересечении улиц Локомотивная и Мечникова в Ростове-на-Дону. Очевидцы сообщили, что грузовик перевозил творог, часть которого рассыпалась на дороге.

По поручению Южной транспортной прокуратуры Ростовская транспортная прокуратура проверит исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Татьяна Ручкина

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