Пермское УФАС оштрафовало «Альфа-Банк» на 500 тыс. рублей

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Пермскому краю признало АО «Альфа-Банк» виновным в нарушении Закона о рекламе и оштрафовало банк на 500 тыс. руб. Информация об этом опубликована на сайте краевого УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Реклама АО “Альфа-Банк” содержала сравнительное указание “лучший банк”. При этом отсутствовал критерий, по которому производится сравнение, а также объективное подтверждение данного утверждения. Следовательно, реклама финансового учреждения противоречила Закону о рекламе (п. 1 ч. 3 ст. 5)»,— сообщается на сайте органа власти.

Установлено, что «Альфа-Банк» совершал однородные правонарушения законодательства о рекламе несколько раз. Это послужило отягчающим обстоятельством при привлечении финансового учреждения к административной ответственности. За нарушение Закона о рекламе банк оштрафован на 500 тыс. руб.