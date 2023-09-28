Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности РФ с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано в Telegram-канале «Росатома».

«С момента своего основания атомная промышленность вносит исключительно важный вклад в развитие нашей страны, в укрепление национальной экономики и обороноспособности, обеспечение энергетической безопасности. За этими успехами — кропотливый труд многих поколений ученых, инженеров, специалистов разных направлений, которые вывели отрасль на лидирующие позиции, способствовали раскрытию ее мощного научного, технологического потенциала. Их именами и достижениями мы по праву гордимся»,— говорится в поздравлении.

Владимир Путин также поздравил действующий коллектив «Росатома», отметив их работу по внедрению прорывных технологий в различных сферах, в том числе в области создания передовых вооружений. Президент отметил, что сегодня «Росатому» важно продолжать курс на углубление международной кооперации с добросовестными и надежными партнерами за рубежом.

28 сентября в России ежегодно отмечается День работника атомной промышленности. Этот праздник был учрежден указом Владимира Путина в 2005 году. 28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану», в котором Академии наук предписывалось создать первую в стране лабораторию атомного ядра.