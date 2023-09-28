В Челябинской области запретили продажу газовых зажигалок несовершеннолетним

Депутаты законодательного собрания Челябинской области приняли закон о запрете розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (СУГ). Об этом сообщают в региональном парламенте.

В частности, подростки теперь не смогут купить баллончики для портативных туристских газовых плит и заправки зажигалок, а также сами газовые зажигалки. Запрет обусловлен стремлением защитить несовершеннолетних от сниффинга — формы токсикомании, связанной с вдыханием паров бутана и пропана.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте