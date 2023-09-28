На Урале полиция открыла стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя

В Арамили в время погони за пьяным водителем сотрудники полиции открыли стрельбу, чтобы остановить автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел ночью 23 сентября.

В ГИБДД рассказали, что инспекторы ДПС получили сообщение о преследовании автомобиля Daewoo Nexia, который ехал в сторону Екатеринбурга. Водитель проигнорировал требования остановиться и увеличил скорость.

В ходе преследования водитель на высокой скорости совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью другим автомобилистам. Кроме того, он пытался столкнуть с дороги патрульный автомобиль. Сотрудники полиции сначала пытались убедить его остановиться, а затем приняли решение использовать табельное оружие. Сначала один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз выстрелил по колесам.

После этого водитель был вынужден остановиться, однако он заблокировал двери автомобиля. Инспекторам пришлось разбить стекло машины и насильно достать его оттуда. Нарушителю также надели наручники, поскольку он оказывал сопротивление.

Водителем оказался 32-летний гражданин ближнего зарубежья, находящийся в состоянии опьянения. Установлено, что он живет в селе Кашино и официально нигде не работает. Daewoo Nexia, приндлежащий его знакомой, эвакуировали на дальнейшего.

В отношении нарушителя возбудили три административных дела. Также выяснилось, что он находится на территории России незаконно.

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