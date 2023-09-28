В начале сентября посещаемость пермских ТЦ выросла на 9%

Пик посещаемости пермских торговых центров в преддверии нового учебного года и делового сезона пришелся на период с 28 августа по 3 сентября, рассказали в Focus Technologies. По сведениям компании, с 28 августа по 3 сентября показатель Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, в пермских ТЦ вырос на 9% по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Подобное наблюдается на фоне частично восстанавливающийся привлекательности ТЦ для потребителей ввиду постепенного заполнения новыми и “вернувшимися” арендаторами площадей, пустовавших после ухода ряда международных брендов»,— пояснил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Кроме того, население, которое отчасти продолжает находиться в сберегательной модели поведения, посещает большее количество магазинов, чтобы найти предложения, оптимальные по цене и качеству.

Отметим, что перед 1 сентября активность покупателей в ТЦ традиционно растет. В этом году дополнительное влияние на потребителей оказывает ослабление рубля и рост цен на некоторые товары.