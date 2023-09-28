Квадратный метр вторичного жилья в Челябинске за месяц стал дороже на 5%

В сентябре средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Челябинске составила 86,2 тыс. руб. Это на 5%, или на 4,2 тыс. руб., больше, чем в прошлом месяце. Об этом по итогам исследования сообщает «Циан. Аналитика».

По сравнению с сентябрем 2022 года квадратный метр жилья от собственников-физлиц в Челябинске подорожал на 31%, или на 20,4 тыс. руб. Такая годовая динамика стала самой существенной среди 16-городов миллионников РФ.

Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов отмечает, что объем активного предложения жилья в мегаполисах продолжает сокращаться с той же скоростью, что и в июле-августе — на 6-7% в месяц.

«В сочетании с высокими, пусть и снижающимися, показателями потенциального спроса, это подтверждает то, что фактическое число сделок останется на высоком уровне и по итогам сентября»,— комментирует Алексей Попов.

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