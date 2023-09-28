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Команды трех ярославских городов проходят обучение туризму в «Сколково»

Управленческие команды Гаврилов-Яма, Мышкина и Тутаева участвуют в новой образовательной программе ВЭБ и Министерства экономического развития в школе «Сколково» при поддержке регионального правительства. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Программа состоит из пяти модулей: внутренний туризм, туристическая инфраструктура, повышение качества сервиса, продвижение территорий, управление командой в условиях неопределенности. По итогам программы каждый из городов разработает модель городской экосистемы туризма. Областному правительству очень важно, что программа позволит подержать бизнес-проекты.

«Основной акцент в обучении будет сделан на развитии индустрии гостеприимства и повышении привлекательности городов для туризма через подготовку кадров. Причем не только отраслевых специалистов, но и управленческого состава городских команд. Вкупе с мерами поддержки в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства " это позволит нам эффективно решать поставленные президентом РФ задачи по развитию туристической инфраструктуры и повышению доступности отдыха для россиян»,— отметил первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Правительство области сообщает, что в следующем году обучение должны пройти команды Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского, Ростова, Углича и Пошехонья.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу — ускорить развитие туристической инфраструктуры и повысить доступность отдыха для россиян. Это общая задача и государства, и бизнеса»,— цитирует правительство области слова заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сказанные на церемонии запуска программы.

Алла Чижова

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