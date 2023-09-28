Общественники добились отмены изменений в конституции Республики Алтай

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин после обращения к нему членов Общественной палаты региона направил в Государственное собрание республики документ об отзыве законопроекта о поправках в конституцию республики и снятии его с повестки парламентского заседания.

«Наши общественники справедливо отмечают, что отдельные лица начали использовать тему поправок для обострения национального вопроса и даже ставить под сомнение статус Республики Алтай. Неоднократно говорил и повторю еще раз - я, как и большинство наших жителей, выступаю за сохранение статуса Республики Алтай», - заявил в своем Telegram-канале господин Хорохрдин.

Информация о внесении поправок появилась в конце сентября текущего года. Отмечается, что поправки были инициированы прокуратурой РА. Данный вопрос должен был обсуждаться на предстоящей сессии Госсобрания 4 октября.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев