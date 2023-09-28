В Удмуртии зарегистрировали корпус национального языка

В Удмуртии появилась электронная информационная система Национального корпуса удмуртского языка. Здесь собраны разнообразные тексты, которые будут полезны для профессиональных лингвистов, преподавателей языка, школьников и студентов. Свидетельство о государственной регистрации получил Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН, сообщает пресс-служба учреждения.

Корпус предназначен для тех, кто интересуется удмуртским языком. Здесь можно искать определенные словосочетания по всем загруженным текстам, искать словоформы по грамматическим показателям, ознакомиться с морфологическим разбором слова и переводом на русский язык. Есть функции поиска по авторам, годам публикаций и подкорпусам.