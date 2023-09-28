Для Башкирии на 1,8% повысили среднюю стоимость квадратного метра жилья
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России установило для Башкирии среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал текущего года. Показатель составит 101 590 руб., следует из приказа ведомства.
В третьем квартале этого года средняя рыночная стоимость жилья составляла 99 772 руб. (на 1,79% меньше).
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по субъектам РФ используются для расчета размеров социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.