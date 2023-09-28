Для Башкирии на 1,8% повысили среднюю стоимость квадратного метра жилья

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России установило для Башкирии среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал текущего года. Показатель составит 101 590 руб., следует из приказа ведомства.

В третьем квартале этого года средняя рыночная стоимость жилья составляла 99 772 руб. (на 1,79% меньше).

Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по субъектам РФ используются для расчета размеров социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Майя Иванова

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