Александр Гончаров переизбран бизнес-омбудсменом Челябинской области

Депутаты Челябинской области переизбрали на третий срок уполномоченного по правам предпринимателей в регионе Александра Гончарова. Решение было принято единогласно на заседании 28 сентября. Об этом сообщают в региональном парламенте.

Полномочия Александра Гончарова продлены еще на пять лет. Пост бизнес-омбудсмена Челябинской области он занимает с декабря 2012 года. До этого Александр Гончаров являлся исполнительным директором Союза промышленников и предпринимателей региона.

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